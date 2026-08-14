Десятки тысяч россиян на Бали смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Десятки тысяч россиян, находящихся на Бали на постоянной или временной основе, смогут принять участие в выборах в Госдуму. Об этом сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.

Избирательный участок будет расположен в здании российского генерального консульства в Денпасаре. Всю информацию о выборах российские граждане, проживающие в Индонезии, смогут получить из социальных сетей загранпредставительств.

"Ждем наших сограждан на избирательных участках", – подытожил посол.

Голосование на выборах депутатов ГД 9-го созыва будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне, которые в этот период будут за границей, смогут отдать свой голос на избирательных участках при российских диппредставительствах как минимум в 31 стране мира.

В перечне фигурируют такие страны, как Болгария, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Япония, Египет, США и другие. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.

