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14 августа, 16:58

Экономика

Внешний долг России увеличился на 6,5 млрд долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Внешний долг России к 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

С начала года показатель увеличился на 6,5 миллиарда долларов, или на 2,1%.

"Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы", – говорится в сообщении регулятора.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что экономика России постепенно возвращается к росту. По его словам, слаженная работа правительства и Центробанка позволяет уменьшить последствия для экономики и восстановить денежно-кредитную политику.

Министр уточнил, что источником роста ВВП во втором квартале 2026 года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах.

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