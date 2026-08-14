Минюст признал шесть иностранных организаций нежелательными в России

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Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций на территории страны шесть структур из Грузии, США, Германии и Италии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли грузинская организация "Россияне Батуми", американские Human Rights Foundation (HRF, "Фонд защиты прав человека"), "Фонд памяти жертв коммунизма" и "Общество памяти", а также "Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете" из Германии и итальянская "Ассоциация свободных россиян в Италии".

Ранее столичный суд ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ). Ее учредили в 2011 году по инициативу Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). В 2017-м Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной, указав, что ее деятельность направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки.

В 2021 году представители организации сообщили о полном прекращении работы, однако юридически она продолжала существовать.