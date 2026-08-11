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11 августа, 12:55

Политика

Суд в Москве ликвидировал нежелательную организацию "Открытая Россия"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Москве удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации межрегиональной общественной организации "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). В 2017 году Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной, заявив, что ее деятельность направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации.

В 2021 году представители организации объявили о полном прекращении ее деятельности, однако юридически она продолжала существовать. Иск о ликвидации "Открытой России" был зарегистрирован в июле, 10 августа суд его удовлетворил.

По данным СМИ, с 2024 года в отношении организации возбуждалось 11 исполнительных производств, в том числе о взыскании налогов, страховых взносов и штрафов. Сейчас с "Открытой России" принудительно взыскивают более 52,8 миллиона рублей налогов и 6,3 миллиона рублей исполнительского сбора.

Ранее председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал иск в суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму.

10 августа в суде представили документы Росфинмониторинга, согласно которым на счета 72 человек поступали средства из Индии, Грузии, Германии, США и других стран. Также ответчика обвинили в использовании чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей при проведении агитации.

Верховный суд снял "Яблоко" с выборов. Адвокат партии заявил, что решение будет обжаловано, а лидер фракции пообещал иск о защите деловой репутации против "Родины" и Журавлева. В ЦИК заявили, что не будут пересматривать текст бюллетеня до вступления судебного решения в силу.

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