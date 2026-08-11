Актриса Зепюр Брутян рассказала о сложностях строительства загородного дома

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Актриса Зепюр Брутян сообщила, что занимается строительством загородного дома, пока ее супруг, актер Павел Прилучный, находится на съемках. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам артистки, все вопросы по ремонту легли на ее плечи, и реальность оказалась сложнее, чем она ожидала.

Брутян призналась, что изначально была уверена в своих силах: планировала продумать каждую деталь и контролировать все этапы строительства. Однако вскоре выяснилось, что это не так просто.

По ее словам, в ходе ремонта не все проходит гладко, и иногда необходимо менять некоторые решения, пытаясь сохранить спокойствие. При этом Брутян уверена, что, когда все работы закончатся, она забудет про переживания.

"Но один вывод я для себя уже сделала: прежде чем что-то кардинально менять в доме, я теперь буду думать не 110 000, а 220 000 раз", – заявила актриса.

Несмотря на стресс, девушка старается сохранять оптимизм и верит, что тревога скоро уйдет.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что потратил на ремонт своей столичной квартиры 11 миллионов рублей. При этом изначально он рассчитывал, что уложится в 5 миллионов. Артист объяснил это ростом цен и мелкими дополнительными расходами.

