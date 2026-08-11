11 августа, 16:39Шоу-бизнес
Актриса Зепюр Брутян рассказала о сложностях строительства загородного дома
Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева
Актриса Зепюр Брутян сообщила, что занимается строительством загородного дома, пока ее супруг, актер Павел Прилучный, находится на съемках. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам артистки, все вопросы по ремонту легли на ее плечи, и реальность оказалась сложнее, чем она ожидала.
Брутян призналась, что изначально была уверена в своих силах: планировала продумать каждую деталь и контролировать все этапы строительства. Однако вскоре выяснилось, что это не так просто.
По ее словам, в ходе ремонта не все проходит гладко, и иногда необходимо менять некоторые решения, пытаясь сохранить спокойствие. При этом Брутян уверена, что, когда все работы закончатся, она забудет про переживания.
"Но один вывод я для себя уже сделала: прежде чем что-то кардинально менять в доме, я теперь буду думать не 110 000, а 220 000 раз", – заявила актриса.
Несмотря на стресс, девушка старается сохранять оптимизм и верит, что тревога скоро уйдет.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что потратил на ремонт своей столичной квартиры 11 миллионов рублей. При этом изначально он рассчитывал, что уложится в 5 миллионов. Артист объяснил это ростом цен и мелкими дополнительными расходами.