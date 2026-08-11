Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 16:39

Шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян рассказала о сложностях строительства загородного дома

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Актриса Зепюр Брутян сообщила, что занимается строительством загородного дома, пока ее супруг, актер Павел Прилучный, находится на съемках. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам артистки, все вопросы по ремонту легли на ее плечи, и реальность оказалась сложнее, чем она ожидала.

Брутян призналась, что изначально была уверена в своих силах: планировала продумать каждую деталь и контролировать все этапы строительства. Однако вскоре выяснилось, что это не так просто.

По ее словам, в ходе ремонта не все проходит гладко, и иногда необходимо менять некоторые решения, пытаясь сохранить спокойствие. При этом Брутян уверена, что, когда все работы закончатся, она забудет про переживания.

"Но один вывод я для себя уже сделала: прежде чем что-то кардинально менять в доме, я теперь буду думать не 110 000, а 220 000 раз", – заявила актриса.

Несмотря на стресс, девушка старается сохранять оптимизм и верит, что тревога скоро уйдет.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что потратил на ремонт своей столичной квартиры 11 миллионов рублей. При этом изначально он рассчитывал, что уложится в 5 миллионов. Артист объяснил это ростом цен и мелкими дополнительными расходами.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика