Сергей Собянин рассказал об обновлении районных парков и скверов

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в 2026 году приведут в порядок несколько районных парков и скверов. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, обновление ждет Ижорский сквер в Дмитровском районе. Там появятся три детские игровые зоны, парковые качели и скамейки. Также на территории высадят новые растения.

В Левобережном благоустроят сквер у районного центра "Нева" – его оформят по мотивам русских народных сказок. После обновления горожане смогут воспользоваться новой площадкой для стритбола, столами для тенниса и воркаут-зоной.

Парк "Этнографическая деревня Бибирево" получит этнические мотивы и деревянные украшения, а у воды там создадут место для спокойного отдыха с лежаками. В районе Люблино благоустроят сквер имени А. Ф. Авдеева. Специалисты обновят памятник летчику, Герою Советского Союза, и приведут в порядок детские площадки.

В Марьине, рассказал градоначальник, благоустроят парк имени Артема Боровика – там отремонтируют мемориал, посвященный журналисту, обустроят зоны для спокойного отдыха, игровые площадки, многофункциональный комплекс для тренировок на улице и экстремальных видов спорта.

В районе Кунцево возле аллеи 11 Героев Саперов появятся уличные тренажеры, станция для занятий боксом и столы для настольного тенниса. Многофункциональная площадка в теплое время года позволит играть с мячом, а зимой – кататься на коньках. Юные горожане смогут посещать детские площадки и панда-парк.

Ранее стало известно, что на стилобате одной из новых башен "Москва-Сити" появится ландшафтный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет находиться на уровне 6 этажа. Там обустроят пространства для отдыха, занятий спортом и деловых переговоров.

