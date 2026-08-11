В РФ предложили проверять ввезенные авто на соответствие сертификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года проверять параметры ввозимых в страну автомобилей и шасси на соответствие данным, указанным в сертификационных документах. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Проект постановления правительства опубликован на сайте официального опубликования проектов нормативных актов.

Проверка будет включать осмотр транспортного средства и его компонентов с заводской маркировкой без разбора автомобиля. Специалисты будут проверять VIN-номера и таблички изготовителя, устройства освещения и световой сигнализации, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы и шины.

При необходимости возможен углубленный осмотр. В этом случае специалисты смогут проверить блок управления двигателем, элементы систем впуска и выпуска двигателя внутреннего сгорания, тормозной системы и тягово-сцепных устройств.

В Минпромторге объяснили, что при ввозе партии автомобилей для последующей продажи импортер должен сертифицировать машины и получить одобрение типа транспортного средства или шасси. При этом специалисты в последнее время выявляют случаи несоответствия отдельных автомобилей из партии ранее сертифицированному типу.

В ведомстве связали это в том числе с прекращением деятельности в России некоторых иностранных автобрендов и прекращением поддержки их автомобилей, а также конструктивными отличиями машин из крупных партий от образца, на который было получено одобрение.

"Такая мера позволит дополнительно обеспечить соответствие конструкции транспортного средства всем необходимым параметрам безопасности и не допустить ввод в эксплуатацию автомобилей, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения", – заявили в Минпромторге.

Кроме того, при принятии изменений автопроизводители смогут указывать в электронных паспортах транспортных средств сведения о степени локализации автомобилей и рекомендуемой розничной цене.

Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила расширить перечень сведений в электронном паспорте транспортного средства. Сейчас в ЭПТС содержатся только базовые данные – марка, модель, VIN, мощность и другие, чего недостаточно для оценки реального состояния авто. Дилеры хотят дополнить паспорт информацией о цене, пробеге, ДТП, техобслуживании, замене деталей, обременениях и утилизации.