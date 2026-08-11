Сооснователь "Эха Петербурга" Недоводин умер после избиения в Подмосковье

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Сооснователь "Эха Петербурга" Сергей Недоводин умер на 62-м году жизни после избиения в Подмосковье. Об этом сообщила экс-замглавреда радиостанции Анастасия Миронова.

"Недоводин скончался сегодня. Человек, чья подпись последняя стоит в моей трудовой книжке. Мне очень жаль", – написала она в соцсетях.

По словам Мироновой, уголовное дело по факту избиения мужчины возбудили 7 августа. Супруга Недоводина Анна Шефнер ранее рассказывала, что он находился в коме с июня после того, как его избили пьяный сосед и его приятель.

"Эхо Петербурга" прекратило работу и ликвидировалось в 2022 году после закрытия "Эха Москвы". После ухода с радиостанции Недоводин руководил научно-исследовательской компанией СМР и фондом "Живое будущее".