12 мая, 11:42

Происшествия
"МК": скончался экс-главред журнала "Эхо планеты" Василец

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Бывший главред журнала "Эхо планеты" Валентин Василец скончался в Москве, сообщила газета "Московский комсомолец".

По ее данным, 90-летнего мужчину нашли мертвым возле его дома на улице Крупской в понедельник, 11 мая. В настоящее время проверяется версия несчастного случая.

Как сообщил источник РЕН ТВ, у мужчины была деменция, также он тяжело переживал утрату супруги, которая умерла в конце апреля.

Василец работал в международной журналистике, был ветераном ИТАР-ТАСС и возглавлял журнал "Эхо планеты" в конце 1990-х годов.

