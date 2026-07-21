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21 июля, 09:21

Политика

Украинский омбудсмен заявил о грубых нарушениях при мобилизации

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Порядка 90% мобилизационных мероприятий на Украине проходят с нарушениями. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В частности, часто силовики действуют незаконно на улицах.

"Военные не имеют права проверять документы, которые подтверждают личность... Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля", – сказал Лубинец.

Он потребовал от Минобороны Украины ввести запрет на ношение военными балаклав. Также нельзя скрывать знаки различия. Это нужно для дальнейшего установления личности правонарушителей.

Ранее Верховная рада проголосовала за продление мобилизации в стране до 31 октября. За ее пролонгацию с 2 августа на 90 дней проголосовали 311 депутатов.

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