Mash: в Подмосковье 160-килограммовый аферист развел десятки женщин на миллионы рублей

Фото: телеграм-канал Mash

В Подмосковье полиция начала поиски афериста, который развел десятки женщин на миллионы рублей. Об этом сообщил канал Mash в MAX.

Отмечается, что мужчина весом 160 килограммов находил одиноких женщин на сайтах объявлений и предлагал им купить или продать машину. Затем он налаживал с ними контакт: начинал ухаживать, дарить цветы или помогать по дому. В то же время женщины ничего не подозревали о намерениях мужчины.

После этого аферист начинал просить у своих жертв денег или умолял их взять кредит. Одна из женщин обнаружила у него еще один телефон, с помощью которого узнала, что тот встречался не только с ней. Она предупредила одну из жертв мошенника об обмане, но та не поверила ей и оформила кредит на сумму около 400 тысяч рублей.

Среди пострадавших от действий злоумышленника есть и мужчины. Тот мог занимать деньги у друзей и исчезать. Подозреваемого уже дважды судили за мошенничество, по одному из эпизодов было возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманули жителя Красногорска, а юная девушка украла у него из квартиры более 460 тысяч рублей. В полицию обратился 61-летний мужчина и сообщил о краже. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую, ею оказалась 19-летняя жительница Одинцова. Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.