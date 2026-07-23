Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 16:19

Происшествия
Главная / Новости /

Mash: в Подмосковье 160-килограммовый аферист развел десятки женщин на миллионы рублей

В Подмосковье 160-килограммовый аферист развел десятки женщин на миллионы рублей – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

В Подмосковье полиция начала поиски афериста, который развел десятки женщин на миллионы рублей. Об этом сообщил канал Mash в MAX.

Отмечается, что мужчина весом 160 килограммов находил одиноких женщин на сайтах объявлений и предлагал им купить или продать машину. Затем он налаживал с ними контакт: начинал ухаживать, дарить цветы или помогать по дому. В то же время женщины ничего не подозревали о намерениях мужчины.

После этого аферист начинал просить у своих жертв денег или умолял их взять кредит. Одна из женщин обнаружила у него еще один телефон, с помощью которого узнала, что тот встречался не только с ней. Она предупредила одну из жертв мошенника об обмане, но та не поверила ей и оформила кредит на сумму около 400 тысяч рублей.

Среди пострадавших от действий злоумышленника есть и мужчины. Тот мог занимать деньги у друзей и исчезать. Подозреваемого уже дважды судили за мошенничество, по одному из эпизодов было возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманули жителя Красногорска, а юная девушка украла у него из квартиры более 460 тысяч рублей. В полицию обратился 61-летний мужчина и сообщил о краже. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую, ею оказалась 19-летняя жительница Одинцова. Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Подмосковье таксист спас пенсионерку от аферистов

Читайте также


происшествия

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика