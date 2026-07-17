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17 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали обещать россиянам гарантированное одобрение кредитов

Мошенники начали обещать россиянам гарантированное одобрение кредитов

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Мошенники начали обещать россиянам гарантированное одобрение кредитов. В социальных сетях и мессенджерах аферисты выдают себя за кредитных брокеров и финансовых консультантов, предлагая получить заем с помощью "особых схем".

Под различными предлогами злоумышленники выманивают у граждан деньги и персональные данные. Они требуют предоплату за пакет документов, просят реквизиты банковских карт или предлагают перевести средства для "резервирования лимита".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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