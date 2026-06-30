30 июня, 21:30Безопасность
"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм вокзала с дронами и роботами
Спецназ Росгвардии отработал штурм здания железнодорожного вокзала, захваченного условными террористами. По легенде учений, силовики начали операцию после неудачных переговоров: сначала провели разведку с дрона, затем бронеавтомобиль подвел бойцов к зданию, но преступники открыли огонь, ранив одного росгвардейца.
После перегруппировки началась вторая фаза штурма, где использовалась роботизированная техника. Бойцы подавили огневые точки, проникли внутрь и ликвидировали или задержали всех нарушителей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".