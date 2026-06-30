"Московский патруль": Росгвардия отработала штурм вокзала с дронами и роботами

Спецназ Росгвардии отработал штурм здания железнодорожного вокзала, захваченного условными террористами. По легенде учений, силовики начали операцию после неудачных переговоров: сначала провели разведку с дрона, затем бронеавтомобиль подвел бойцов к зданию, но преступники открыли огонь, ранив одного росгвардейца.

После перегруппировки началась вторая фаза штурма, где использовалась роботизированная техника. Бойцы подавили огневые точки, проникли внутрь и ликвидировали или задержали всех нарушителей.

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