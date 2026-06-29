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29 июня, 05:22

Безопасность

Россиян предупредили о схемах мошенничества в сезон отпусков

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты.

В таких сообщениях чаще всего встречаются формулировки о "спецтарифе", просьбы "срочно подтвердить бронь" или требования "внести сбор за сохранение билета". Эксперт призвал не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах.

Помимо этого, он отметил рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. Такие предложения обычно выделяются красивыми фотографиями, а стоимость указана существенно ниже рыночной. Расчет злоумышленников строится на том, что туристы, особенно путешествующие с детьми или пожилыми родственниками и уже купившие билеты, боятся остаться без жилья в пик сезона и могут импульсивно расстаться с деньгами.

Для защиты от обмана Машаров рекомендовал бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять отзывы, дату размещения объявления и профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор.

Ранее в Совфеде предупредили россиян об оформлении мошенниками сим-карт на подставных лиц. Такой человек за вознаграждение от злоумышленников регистрирует сим-карты, которые затем используются в преступных целях.

Мошенники начали рассылать сообщения в родительских чатах

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