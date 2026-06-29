Командир воинской части ВСУ найден мертвым в Запорожской области

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На подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружен мертвым командир одной из украинских воинских частей. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, офицер скончался от огнестрельного ранения. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Имя погибшего в ведомстве не раскрывают. Однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о командире 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимире Кононникове. Данное подразделение выполняет боевые задачи на гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустема Фахриева (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ), причастного к организации попытки теракта в Крыму.

Отмечалось, что именно Фахриев разрабатывал план покушения на одного из старших офицеров министерства обороны России и членов его семьи.