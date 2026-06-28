Один человек погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района, сообщает региональное управление МЧС России.

По предварительным данным, пилот совершил аварийную посадку. Количество пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее в коммуне Томблен, на северо-востоке Франции, разбился частный самолет с парашютистами, которые планировали совершить тандемные прыжки.

Позже в СМИ появилась информация, что из разбившегося самолета успели выпрыгнуть три человека. 11 человек погибли – пять инструкторов и пять учеников, а также опытный пилот.

