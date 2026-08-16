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16 августа, 19:13

Происшествия

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киев атаковал автобус в городе Горловка в ДНР. Об этом в MAX сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

По его словам, пассажирский автобус атаковал украинский БПЛА. Информации о пострадавших пока не поступало. Кроме того, из-за очередной атаки дрона в Никитовском районе Горловки повреждено домостроение.

Ранее Украина нанесла удар по гражданскому автобусу, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области. В результате одна женщина погибла. Общее количество пострадавших достигло 10 человек.

До этого Киев нанес с помощью БПЛА удар по рейсовому автобусу на трассе Луганск – Светлодарск. В результате ранения получили 10 человек. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал инцидент тяжелым военным преступлением.

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