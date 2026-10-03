Москвичей призвали пользоваться соседними линиями из-за остановки движения на серой ветке

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Пассажирам столичного метро рекомендовано пользоваться соседними линиями из-за остановки движения на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает Дептранс.

Горожанам и гостям города посоветовали воспользоваться Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК, и наземным транспортом. По предварительным данным, движение восстановят за 15–20 минут.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", – указали в департаменте.

О временном прекращении движения на участке серой линии метро стало известно вечером 3 октября. Поезда не ходят от станции "Серпуховская" до "Нагорная". При этом в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

