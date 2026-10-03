Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого не исключаются корректировки в расписании рейсов. Статус вылета и прилета борта можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавили с ведомстве.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно скорректировала расписание рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Если экипажу потребуется отдых, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов.

