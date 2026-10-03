03 октября, 16:08Транспорт
"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах юга РФ
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В сообщении говорится, что часть рейсов перенесена, а некоторые отменены. Самолеты, направленные на запасные аэродромы, вылетят после снятия ограничений.
Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов, если экипажу потребуется отдых. Пассажиров некоторых рейсов, самолеты которых находятся на запасных аэродромах, доставят наземным транспортом.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы с ограничениями. Это произошло из-за того, что авиагавань работала в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Спустя время все ограничительные меры были сняты.