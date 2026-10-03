"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах юга РФ

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Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В сообщении говорится, что часть рейсов перенесена, а некоторые отменены. Самолеты, направленные на запасные аэродромы, вылетят после снятия ограничений.

Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов, если экипажу потребуется отдых. Пассажиров некоторых рейсов, самолеты которых находятся на запасных аэродромах, доставят наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы с ограничениями. Это произошло из-за того, что авиагавань работала в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Спустя время все ограничительные меры были сняты.

