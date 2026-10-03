Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с властями

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы с ограничениями. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань работает в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства, поэтому вылеты и прилеты осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Меры связаны с обеспечением безопасности полетов. В связи с этим возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные меры действовали в аэропорту Домодедово. В связи с изменением рейсов авиакомпания "Победа" корректировала расписание. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.