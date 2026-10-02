Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне в Росавиации не исключили корректировки в расписании рейсов. Узнать актуальное расписание можно при помощи онлайн-табло авиагавани.

Ранее "Победа" была вынуждена задержать и отменить часть рейсов из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах российских регионов. Службы авиакомпании работали в усиленном режиме, а пассажиров просили заранее проверять статус рейса через чат-бот, на сайте аэропорта или по электронной почте.

