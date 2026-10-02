Карачаровский механический завод стал попечителем альпаки в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Карачаровский механический завод взял под опеку альпаку в Московском зоопарке, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выбор подопечного связан с собственной разработкой предприятия: название "Альпака" носит интеллектуальная система управления лифтами, созданная специалистами завода. Гарбузов подчеркнул, что столичные промышленные предприятия принимают активное участие в социальных и природоохранных проектах.

"Так промышленная разработка получила связь с одним из самых известных городских пространств Москвы", – отметил он.

Система "Альпака" предназначена для управления лифтовым оборудованием, в том числе в высотных зданиях до 64 этажей. Она анализирует пассажиропоток и распределяет вызовы между группой до шести подъемников с учетом расположения кабин, направления их движения и заданных маршрутов. Разработку можно адаптировать под разные объекты и дополнять необходимыми функциями.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский заявил, что программа попечительства Московского зоопарка стала для предприятия новым социальным проектом. По его словам, это возможность внести свой вклад в сохранение природного разнообразия и поддержать важную для города инициативу. Он выразил надежду, что такие начинания станут доброй традицией для предприятия.

В рамках программы опеки привлеченные средства направляются на обеспечение потребностей животных и создание необходимых условий для их содержания. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что они искренне рады появлению у их альпаки такого надежного друга и попечителя. Она сказала, что программа опеки – это не просто финансовая поддержка, а настоящее партнерство, в основе которого лежит забота о животных.

"Благодаря таким инициативам Московский зоопарк может создавать для своих обитателей еще более комфортные условия, развивать научные и образовательные проекты", – объяснила она.

По словам Акуловой, приятно, что выбор КМЗ связан с их собственной разработкой. Она подчеркнула, что это прекрасный пример того, как промышленные технологии и забота о природе находят общий язык и работают вместе на благо города.

КМЗ также ведет социально значимые проекты, связанные с созданием доступной городской среды. Предприятие выпускает оборудование, предназначенное для маломобильных граждан. Линейка завода включает вертикальные подъемные платформы грузоподъемностью до 500 килограммов. Они позволяют преодолевать лестничные марши и подходят для жилых домов и общественных пространств.

Ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш потто. Родителями стали пара Норис и Нелия. Эти животные принадлежат к ночным древесным приматам из семейства лориевых. Их можно встретить в тропических лесах Западной Африки, а вольер в зоопарке сделан так, чтобы воспроизводить естественную среду.

