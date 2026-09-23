Трех песцов доставили в Московский зоопарк с Курильских островов

Фото: фонд "Природа и люди"

Трех песцов доставили в Московский зоопарк с Курильского острова Ушишир. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Природа и люди".

Животных отловили в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца. С разрешения Росприроднадзора специалисты поймали самца и двух самок, которые получили имена Iron Lady, Малышка и Юраслав.

Песцов разместят в центре реабилитации Московского зоопарка для формирования резервной группы. В будущем она может быть использована для возвращения подвида в дикую природу, если естественные популяции на островах сократятся до критического размера.

Также специалисты оценили численность и состояние популяции, изучили поведение песцов и социальную структуру их семей. Полученные сведения будут применены для планирования исследований и природоохранных мероприятий.

Экспедиция длилась около двух недель. За это время удалось отловить 48 песцов и пометить 45 из них. В прошлом году исследователи насчитали 17 особей. В фонде указали, что новые данные показали, что популяция на Ушишире больше, чем считалось ранее.

"Работу с животными как в дикой природе, так и при транспортировке проводили максимально бережно, чтобы минимизировать стресс и снизить риск травм", – сказано в сообщении.

Для комфортной перевозки животных с Курил в Петропавловск-Камчатский, а затем в Москву были созданы специальные просторные транспортные клетки. На протяжении всего маршрута ветеринары Московского зоопарка проводили осмотр и отбирали биологические пробы, стараясь минимизировать стресс и риск травм.

"Мы должны были пометить как можно больше животных и собрать необходимый биологический материал. Для нас стало большим сюрпризом, что песцов оказалось значительно больше, чем в прошлом году, причем это далеко не вся популяция, которая есть на острове", – заявила ветврач Московского зоопарка Марьяна Токунова.

Проект по сохранению медновского песца реализует "Природа и люди" совместно с нацпарком "Командорские острова", Московским зоопарком, Биологическим факультетом МГУ и Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН при поддержке фонда компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя" и компании "Аэрофлот".

Ранее детеныш потто появился на свет в Московском зоопарке. Его родителями стала пара Норис и Нелия. Пол малыша можно будет узнать только в октябре, когда он немного подрастет и окрепнет. Тогда ветеринары смогут его осмотреть.

Сейчас детеныш в основном питается материнским молоком, но в его рацион уже начинают включать взрослый корм – манго, бананы и другие фрукты. Старшие особи питаются также овощами, корнеплодами, саранчой, сверчками.