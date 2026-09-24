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24 сентября, 21:06

Политика

Хинштейн сообщил об отъезде для прохождения реабилитации после аварии в Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в МАХ, что "убыл" на реабилитацию по настоянию врачей.

Он отметил, что медики пообещали завершить все процедуры за 1,5 недели. Несмотря на отъезд из региона, Хинштейн продолжает контролировать ситуацию и поддерживает связь с коллегами.

Вместе с тем губернатор опроверг слухи о том, что не планирует возвращаться в Курск. Он заявил, что время пролетит очень быстро и он приедет обратно "именно в Курск".

Хинштейн попал в аварию в начале 2026 года во время рабочей поездки в Конышевский район. Из-за сложных погодных условий автомобиль занесло на обочину.

В итоге глава региона сломал 3 ребра и бедренную кость. Ему провели операцию, а затем отправили домой на реабилитацию. Хинштейн рассказывал, что одну из комнат пришлось переоборудовать под больничную палату.

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