09 июля, 18:56 (обновлено 09.07.2026 21:01)Происшествия
Скончалась школьница, пострадавшая в ДТП с машиной замглавы Курской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девочка, которая пострадала в ДТП с автомобилем первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Речь идет о 15-летней школьнице.
На происшествие отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки и подчеркнул, что власти региона окажут им всю необходимую поддержку.
"Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка – это огромная трагедия", – написал Хинштейн в MAX.
Авария произошла, когда Чепик совершал рабочую поездку в Конышевский район Курской области. Сам чиновник не пострадал.
"Водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями – Toyota и Chevrolet", – уточнили в полиции.
Всего пострадали пять человек, среди них была несовершеннолетняя. Она находилась в Daewoo Nexia. Следственно-оперативная группа находится на месте ДТП. Все обстоятельства случившегося уточняются.