Скончалась школьница, пострадавшая в ДТП с машиной замглавы Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка, которая пострадала в ДТП с автомобилем первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Речь идет о 15-летней школьнице.

На происшествие отреагировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки и подчеркнул, что власти региона окажут им всю необходимую поддержку.

"Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более что на машинах были установлены видеорегистраторы. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка – это огромная трагедия", – написал Хинштейн в MAX.

Авария произошла, когда Чепик совершал рабочую поездку в Конышевский район Курской области. Сам чиновник не пострадал.

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с двумя автомобилями – Toyota и Chevrolet", – уточнили в полиции.



Всего пострадали пять человек, среди них была несовершеннолетняя. Она находилась в Daewoo Nexia. Следственно-оперативная группа находится на месте ДТП. Все обстоятельства случившегося уточняются.