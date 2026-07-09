Мбаппе пригрозили экстрадицией после скандала с сенатором из Парагвая

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Представляющий интересы парагвайского сенатора Селесты Амарильи адвокат Дуарте Какавелос пригрозил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе уголовным делом и экстрадицией в Парагвай из-за недавнего скандала с политиком. Об этом сообщил RMC Sport.

История началась после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Парагвай проиграл Франции со счетом 0:1. Единственный гол принадлежал Мбаппе.

Сразу после победы французов Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес автора победного гола. Мбаппе в ответ назвал сенатора презренной женщиной.

После этого парагвайский политик попросила прощения за свои слова. При этом она потребовала от Мбаппе принести ей извинения. В противном случае Амарилья пообещала подать на футболиста в суд.