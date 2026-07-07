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07 июля, 11:31

Спорт

Сенатор из Парагвая пригрозила Мбаппе судом за высказывания о ней

Фото: Getty Images/Sports Illustrated/Erick W. Rasco

Скандал разразился между французским футболистом Килианом Мбаппе и парагвайским сенатором Селестой Амарильей. Она в соцсетях пригрозила нападающему сборной Франции судом, если тот не откажется от своих слов в ее адрес.

История началась после игры французской и парагвайской команд в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Французы победили со счетом 1:0. Мбаппе забил единственный гол.

После матча Амарилья оскорбила спортсмена на расовой почве. Федерация футбола Франции отреагировала на случившееся и подала заявление в прокуратуру. Слова сенатора Парагвая сочли неприемлемыми.

Мбаппе не остался в стороне. Он на своей странице в соцсети X назвал политика презренной женщиной, которая недостойна занимать свою должность.

Амарилья стала оправдываться. Она заявила, что до 17 лет училась во французской школе, говорит на этом языке и любит эту страну. Сенатор подчеркнула, что никогда ничего плохого не говорила про Францию. Проблема, по ее словам, именно в Мбаппе.

"Ваше высокомерие меня разозлило еще до начала матча, вы назвали парагвайскую команду грязной, во время игры вы вели себя высокомерно, ваше презрение к каждому игроку было очевидным, как будто они вызывали у вас отвращение. Это задело меня, глубоко задело всю мою страну, Франция должна осудить ваше поведение", – сказала политик.

Свои расистские высказывания она связала с эмоциями. Амарилья призналась, что позже пожалела о них.

"Вы меня не знаете, понятия не имеете, кто я, и не имеете права говорить, что я презренная женщина, недостойная занимаемой мною должности. <...> Отзовите свое заявление, уважайте свое французское гражданство и извинитесь передо мной, в противном случае я могу подать в суд за гендерное насилие", – заключила cенатор.

В свою очередь, правительство Парагвая осудило заявления своего сенатора. А президент Франции Эммануэль Макрон в своих соцсетях поддержал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что футболист Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира по футболу. Сборная Португалии потерпела поражение в игре с Испанией и вылетела из соревнований. После этого спортсмен подтвердил свое решение закончить спортивную карьеру.

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