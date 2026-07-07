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07 июля, 12:02

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в пресс-службе.

Тем временем аэропорт Внуково продолжает отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Такое решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры приняты на фоне атак вражеских БПЛА, которые начались в ночь на вторник, 7 июля. За ночной период в направлении столичного региона выпущено свыше 430 беспилотников. Общее число БПЛА, сбитых непосредственно на подлете к Москве, достигло 43. Попытка атаки дронами на столицу стала крупнейшей за последние два года.

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