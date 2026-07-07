07 июля, 10:32Транспорт
Аэропорт Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Аэропорт Внуково отправляет и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Такое решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.
Ведомство предупредило о возможных изменениях в расписании рейсов.
В ночь на 7 июля в направлении Московского региона были запущены более 430 БПЛА. По последним данным, на подлете к столице удалось сбить уже 43 беспилотника.
В связи со сложившейся ситуацией аэропорты меняли график работы. В частности, в ночное время Внуково обслуживал рейсы по согласованию, утром ограничения снимали.