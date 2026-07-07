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07 июля, 10:07

Происшествия

Хозяин сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли 5 подростков, полностью признал вину

Фото: телеграм-канал "Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области"

Хозяин сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли 5 подростков, полностью признал вину, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Прокопьевский суд начал рассмотрение дела о пожаре в сауне. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек, обвиняются трое фигурантов. Брат собственника сауны, а также администратор заведения вину не признали.

Пожар в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске произошел 31 января. Огонь охватил территорию 70 квадратных метров, погибли 5 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, одна девушка получила травмы.

Было установлено, что помещение не оснастили средствами пожаротушения и доступными выходами для эвакуации. Кроме того, сотрудники сауны не были официально трудоустроены.

Предварительно, администратор знала о нарушениях, но пустила подростков без сопровождения взрослых, а также оставила детей одних. Помимо этого, она не контролировала температуру в помещении и дважды подбросила в топку печи дрова и уголь. В связи с произошедшим возбудили два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности.

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