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24 июня, 07:48

Происшествия

Пожар произошел в торговом центре в Пензе

Фото: МАХ/"МЧС Пензенской области"

Пожар произошел в торговом центре на улице Суворова в Пензе, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в мессенджере MAX.

Сообщение о возгорании поступило около 06:00 по местному времени (совпадает с московским).

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле", – уточнили в ведомстве.

На месте работают 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

Ранее в Прокопьевске три пьяные девушки подожгли кафе в торговом центре, откуда их выгнали из-за конфликта. Они уехали на такси, но по дороге решили отомстить. Девушки нашли канистру с бензином, вернулись и подожгли деревянные палеты в зоне погрузки.

Кафе было закрыто, поэтому никто не пострадал. Общий ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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