ФСБ задержала почти 130 нелегальных оружейников в России в апреле – мае

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Силовики задержали 128 нелегальных оружейников на территории России в течение апреля и мая. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия, а также иных средств поражения, занимавшихся в том числе восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбытом", – говорится в заявлении.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в 53 субъектах страны. В них в том числе участвовали сотрудники МВД России и Росгвардии.

В ходе операций была изъята 301 единица оружия как отечественного, так и зарубежного производства. Также удалось закрыть 45 нелегальных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов. В свою очередь, по адресам проживания задержанных были проведены дополнительные следственные действия.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила двойной теракт, задуманный спецслужбами Украины, против правоохранителей в Пятигорске. Были задержаны две россиянки, собиравшиеся по заданию кураторов установить самодельные взрывные устройства у зданий силовых ведомств.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Задержанные уже дали признательные показания.