Чат-боты для жалоб на нарушения на электросамокатах появились в МАХ и "ВКонтакте"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ассоциация операторов микромобильности запустила чат-бота "Самокаты: общественный контроль" в мессенджере МАХ и соцсети "ВКонтакте". Теперь любой желающий может сообщить о нарушениях, связанных с использованием СИМ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Для подачи жалобы нужно открыть бот, заполнить форму, указав тип нарушения, время и место, а также прикрепить фото или видео. Система самостоятельно передаст информацию сервису кикшеринга, а заявитель сможет отслеживать статус обращения через бот.

Как уточнили в ассоциации, наличие или отсутствие номера на самокате не влияет на идентификацию нарушителя, но его наличие на фото ускоряет процесс поиска. Там же добавили, что в зависимости от серьезности нарушения сервис может вынести предупреждение, наложить штраф или заблокировать аккаунт.

Вместе с тем в пресс-службе разъяснили, что обработанное сообщение в чате свидетельствует об уже принятых мерах. Однако возможность предоставления более детальной информации о последних появится позже, после интеграции бота со всеми сервисами.

Чат-бот работает только с арендными самокатами, в связи с чем жалобы на частные электросамокаты не рассматриваются.

"Причинами аварий или дискомфорта для пешеходов часто становятся нарушения возрастных ограничений, поездки вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе и неаккуратная парковка. Доля нарушителей в числе пользователей сервисов не превышает 2%, и именно на дальнейшее ее снижение направлены боты "Самокаты: общественный контроль", – отметили в ассоциации.

Сервис охватывает более 200 городов России, Казахстана и Белоруссии, где представлены кикшеринг-операторы, Казахстане и Белоруссии. За год работы чат-бота в мессенджере Telegram было обработано более 300 тысяч обращений.

В рамках мер по противодействию нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности в Москве недавно прошел рейд "СИМ". В ходе акции сотрудники ГИБДД напоминали водителям данной категории о важности соблюдения осторожности на дорогах и тротуарах, необходимости спешиваться при переходе проезжей части и следовании требованиям дорожных знаков и светофоров.

Мероприятие длилось 2 дня, за время которых столичная Госавтоинспекция составила порядка 4,9 тысячи протоколов за нарушения правил. Из них 2 306 материалов касались пользователей СИМ, 1 637 – курьеров, а 996 – велосипедистов.