Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 13:11

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир пять сообщений за два часа

Фото: depositphotos/agcuesta1

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир пять сообщений за два часа. Об этом говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Новые сигналы были зафиксированы в среду, 24 июня. Первое слово "амиловкус" прозвучало в 09:11 по московскому времени. Спустя пять минут в эфир передалось еще одно послание со словом "растирание".

Третье сообщение "генолис" зафиксировано в 10:36, а в 10:44 можно было услышать сразу два слова – "гидопрах" и "предстоящий". Через три минуты радиостанция транслировала пятое послание со словом "придирчивый".

До этого радиостанция проявляла активность 22 июня. Тогда в 11:33 по московскому времени она передавала слова "станонант" и "обедобуян". В 13:28 в эфире прозвучала шифровка "клыкотрюм".

Еще одну радиостанцию "Судного дня" V32 обнаружили в Германии

Читайте также


технологии

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика