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Радиостанция "Судного дня" передала в эфир пять сообщений за два часа. Об этом говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Новые сигналы были зафиксированы в среду, 24 июня. Первое слово "амиловкус" прозвучало в 09:11 по московскому времени. Спустя пять минут в эфир передалось еще одно послание со словом "растирание".

Третье сообщение "генолис" зафиксировано в 10:36, а в 10:44 можно было услышать сразу два слова – "гидопрах" и "предстоящий". Через три минуты радиостанция транслировала пятое послание со словом "придирчивый".

До этого радиостанция проявляла активность 22 июня. Тогда в 11:33 по московскому времени она передавала слова "станонант" и "обедобуян". В 13:28 в эфире прозвучала шифровка "клыкотрюм".