Расчленивший сестру москвич часто ссорился с ней

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, который в Москве убил и расчленил сестру, был в постоянном конфликте с ней. Об этом РЕН ТВ рассказал руководитель компании, в которой работала погибшая.

"Про ее семью я знаю мало, однако осведомлен, что у них с братом были непростые, натянутые отношения", – заявил он.

По его словам, женщина была ответственной и прилежной сотрудницей. Если у нее что-то случалось, она всегда предупреждала о своем отсутствии заранее.

Когда в этот раз сотрудница не пришла на работу, начальник обратился в правоохранительные органы и сам поехал к ней домой. Однако ему никто не открыл дверь.

Ранее стало известно о задержании москвича по подозрению в убийстве и расчленении сестры. Пакеты с останками нашли в квартире на Знаменской улице. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве.