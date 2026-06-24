Россиян не начнут штрафовать за сожительство вне брака

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запрет или штрафы за сожительство вне брака на государственном уровне не обсуждаются, заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Никаких запретительных санкций точно не будет", – указала парламентарий.

В то же время она отметила, что ГД делает все для того, чтобы у подростков формировались правильные ценностные ориентиры. Например, для этого в школьную программу был добавлен курс "Семьеведение".

Кроме того, в России реализуются обширные меры поддержки семей. По словам Буцкой, ценность и значимость брака повышается за счет такой поддержки, а не за счет запретов.

Ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство россиян без регистрации брака несет угрозу безопасности страны. По его словам, Минюст уже сталкивался с такими тенденциями. Ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.

