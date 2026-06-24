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24 июня, 16:16

В мире

Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром

Фото: famouscampaigns.com

Телекомпания HBO запустила механического дракона над лондонским Тауэром перед выходом нового сезона сериала "Дом Дракона". Об этом сообщается в соцсети Х телекомпании.

"Это птица? Это самолет? Нет, это Сиракс, парящий в небе Лондона", – указано в подписи к соответствующему фото.

По данным портала Wales Online, дракона создала немецкая авиационная компания Airstage. Его вес составляет 13 килограммов. Механизму сделали 23 подвижные части. Создание такого дракона потребовало 3 месяца.

Сериал "Дом Дракона" является приквелом к основанному на романах писателя Джорджа Мартина сериалу "Игра престолов". На экране зрители вновь увидят актеров Эмму Д’Арси, Мэтта Смита, Оливию Кук и Фабьена Франкеля.

Третий сезон начнется с легендарной морской битвы при Глотке. Он также станет связующим звеном с финальной для проекта четвертой частью.

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