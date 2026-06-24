Собянин сообщил об отражении атаки уже 11 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы в среду, 24 июня. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Он добавил, что на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Первый за сутки дрон был перехвачен и сбит над столичным регионом примерно в 04:07. Общее количество сбитых БПЛА достигло 11.

На фоне атаки в районе столичного аэропорта Внуково начали действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

