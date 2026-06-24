Трамваи не будут ходить до усадьбы "Останкино" 26–27 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи временно не будут ходить до усадьбы "Останкино" в связи с проведением Московского выпускного. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут актуальны с 10:30 26 июня до 13:30 27-го числа. В этот промежуток времени рейсы, следующие по маршруту № 11, поедут от остановки "Восточное Измайлово" через ВДНХ (северный вход) и станцию МЦК Ростокино до Социального фонда России.

В свою очередь, отправной точкой маршрута трамвая № 17 станет остановка "Северное Медведково", а конечной – улица Сельскохозяйственная. Рейс № 25 будет курсировать от станции метро "Сокольники" до Сельскохозяйственной улицы, а обратно – от северного входа на ВДНХ.

В связи с этим департамент рекомендовал горожанам, планирующим поездки на улице Академика Королева и к станции метро "ВДНХ", воспользоваться автобусами. Для пассажиров трамвая № 17 ближайшей станцией подземки станет "Бабушкинская".

Проведение городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала также станет причиной перекрытия нескольких улиц в центре и на северо-востоке Москвы. Например, ограничения затронут Ильинку, Продольный проезд и Останкинский проезд.

Также нельзя будет проезжать на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда и пользоваться крайней правой полосой на Моховой улице.

