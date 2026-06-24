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24 июня, 17:41 (обновлено 24.06.2026 21:57)

Транспорт

Движение вновь ограничено на ряде столичных улиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта вновь ограничено на некоторых улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, проехать временно нельзя по внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля, а также по Ленинградскому проспекту в районе дома 33А по направлению в центр. Движение закрыто на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Волгоградский проспект по направлению в центр.

Позднее ограничения коснулись:

  • проспекта Академика Сахарова;
  • проспекта Мира;
  • улицы Сретенки;
  • съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Волгоградский проспект;
  • съездов с МСД на Волгоградский проспект;
  • съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Ленинградский проспект;
  • Долгоруковской улицы в районе дома 9 при движении в центр;
  • Олимпийского проспекта при движении в центр;
  • разворота на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы.
  • Баррикадной улицы при движении в центр;
  • улицы Покровки при движении в область;
  • съезда с Николоямской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
  • съезда с Верхней Сыромятнической улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
  • Старой Басманной улицы при движении в центр;
  • съезда с Таганской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
  • Большого Устьинского моста;
  • съезда с Абельмановской улицы на Волгоградский проспект;
  • Кремлевской набережной;
  • Пречистенской набережной;
  • Новоарбатского моста;
  • съезда с внешней стороны Садового кольца на Космодамианскую набережную.

Днем 24 июня движение транспорта уже перекрывали в центре и на юго-востоке столицы. В транспортном ведомстве предупреждали, что на время в пути могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. Автомобилистов призывали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Также сообщалось, что движение в городе временно ограничат 26 и 27 июня в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Перекрытия затронут сразу несколько временных промежутков.

Загруженность до 8 баллов ожидается на дорогах Москвы 24 июня

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