Движение вновь ограничено на ряде столичных улиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта вновь ограничено на некоторых улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, проехать временно нельзя по внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля, а также по Ленинградскому проспекту в районе дома 33А по направлению в центр. Движение закрыто на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Волгоградский проспект по направлению в центр.

Позднее ограничения коснулись:



проспекта Академика Сахарова;

проспекта Мира;

улицы Сретенки;

съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Волгоградский проспект;

съездов с МСД на Волгоградский проспект;

съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Ленинградский проспект;

Долгоруковской улицы в районе дома 9 при движении в центр;

Олимпийского проспекта при движении в центр;

разворота на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы.

Баррикадной улицы при движении в центр;

улицы Покровки при движении в область;

съезда с Николоямской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;

съезда с Верхней Сыромятнической улицы на внешнюю сторону Садового кольца;

Старой Басманной улицы при движении в центр;

съезда с Таганской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;

Большого Устьинского моста;

съезда с Абельмановской улицы на Волгоградский проспект;

Кремлевской набережной;

Пречистенской набережной;

Новоарбатского моста;

съезда с внешней стороны Садового кольца на Космодамианскую набережную.

Днем 24 июня движение транспорта уже перекрывали в центре и на юго-востоке столицы. В транспортном ведомстве предупреждали, что на время в пути могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. Автомобилистов призывали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Также сообщалось, что движение в городе временно ограничат 26 и 27 июня в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Перекрытия затронут сразу несколько временных промежутков.

