24 июня, 17:41 (обновлено 24.06.2026 21:57)Транспорт
Движение вновь ограничено на ряде столичных улиц
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта вновь ограничено на некоторых улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В частности, проехать временно нельзя по внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля, а также по Ленинградскому проспекту в районе дома 33А по направлению в центр. Движение закрыто на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Волгоградский проспект по направлению в центр.
Позднее ограничения коснулись:
- проспекта Академика Сахарова;
- проспекта Мира;
- улицы Сретенки;
- съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Волгоградский проспект;
- съездов с МСД на Волгоградский проспект;
- съездов с внешней и внутренней сторон ТТК на Ленинградский проспект;
- Долгоруковской улицы в районе дома 9 при движении в центр;
- Олимпийского проспекта при движении в центр;
- разворота на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы.
- Баррикадной улицы при движении в центр;
- улицы Покровки при движении в область;
- съезда с Николоямской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
- съезда с Верхней Сыромятнической улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
- Старой Басманной улицы при движении в центр;
- съезда с Таганской улицы на внешнюю сторону Садового кольца;
- Большого Устьинского моста;
- съезда с Абельмановской улицы на Волгоградский проспект;
- Кремлевской набережной;
- Пречистенской набережной;
- Новоарбатского моста;
- съезда с внешней стороны Садового кольца на Космодамианскую набережную.
Днем 24 июня движение транспорта уже перекрывали в центре и на юго-востоке столицы. В транспортном ведомстве предупреждали, что на время в пути могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. Автомобилистов призывали быть внимательными и заранее планировать маршрут.
Также сообщалось, что движение в городе временно ограничат 26 и 27 июня в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Перекрытия затронут сразу несколько временных промежутков.
Загруженность до 8 баллов ожидается на дорогах Москвы 24 июня