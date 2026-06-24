ТАСС: продажа билетов на хоккейный матч Россия – США не планируется

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Продажа билетов на товарищеский хоккейный матч России и США не планируется, передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"На игру будет допущено ограниченное число лиц", – указал собеседник.

Игра состоится в ледовом дворце "Кристалл" на территории олимпийского спорткомплекса "Лужники". Матч начнется 1 июля в 16:00. Со стороны России сыграет команда "Красная машина", ее капитаном назначен двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, а главным тренером выступит двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В составе российской команды заявлены игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) – нападающие Артемий Панарин и Кирилл Марченко, вратарь Игорь Шестеркин, защитник Александр Романов, обладатели Кубка Стэнли защитники Михаил Сергачев и Александр Никишин. Также в игре могут принять участие олимпийский чемпион Андрей Коваленко, гендиректор футбольного "Спартака" Сергей Некрасов, главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

Кроме прочего, приглашение на игру подтвердил художественный руководитель Московского джазового оркестра народный артист РФ Игорь Бутман.

Изначально с идеей проведения товарищеского матча между легендами сборной РФ и США выступил сам Фетисов. Он отмечал, что хоккей является важным инструментом для взаимодействия с США, так как многие российские спортсмены играют именно там, например в НХЛ, которая, по его мнению, представляет собой формат международных команд. Хоккейный матч будет приурочен к 250-летию США.

