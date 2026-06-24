Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в мессенджере MAX.

По предварительной информации, авария произошла на 194-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк. Там столкнулись УАЗ "Патриот" и "Лада Ларгус".

Как уточнила прокуратура Башкирии, погибли водитель и четыре пассажира второй машины, еще одна пассажирка 2011 года рождения доставлена в лечебное учреждение. Медпомощь также потребовалась пассажирке и ее трехлетней дочери из другого автомобиля.

"Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения", – добавили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с большегрузом. 46-летний водитель "Вольво" выехал на встречную полосу и наехал на пассажирскую "Газель". В результате ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых.

До этого автомобиль съехал в кювет под Красноярском. По данным МВД, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем авто, не справилась с управлением. В результате случившегося женщина погибла, пострадали трое детей.