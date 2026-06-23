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23 июня, 11:38

Происшествия

Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с большегрузом на Кубани

Фото: МАХ/"Полиция Кубани"

Микроавтобус столкнулся с большегрузом в Краснодарском крае. В результате ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария случилась 22 июня примерно в 16:15 по местному времени на трассе Краснодар – Кропоткин. Правоохранители установили, что 46-летний водитель "Вольво" выехал на встречную полосу и наехал на пассажирскую "Газель", за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В этот момент в салоне микроавтобуса передвигались 12 человек при допустимой пассажировместимостью в 6 человек. Также известно, что водитель и все пассажиры являются жителями Ставропольского края.

Ранее ДТП с участием микроавтобуса произошло в Ставропольском крае. На 20-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское водитель машины ВАЗ-2112, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

В результате погиб автомобилист, а среди пассажиров автобуса травмы получили 98 человек, в том числе ребенок. По факту аварии следователи начали проверку.

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