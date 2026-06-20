Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате ДТП с участием машины и микроавтобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспеции.

Инцидент произошел утром 20 июня на 20-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По данным ведомства, 23-летний автомобилист, находясь за рулем машины ВАЗ-2112, не справился с управлением и выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением.

После случившегося водитель столкнулся с микроавтобусом, который ехал из Изобильного в Ставрополь. Последнее транспортное средство осуществляло частную перевозку.

В Госавтоинспекции Ставропольского края уточнили, что у автомобилиста не было прав. При этом ранее он 4 раза привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без водительского удостоверения. Сейчас правоохранители выясняют степень ответственности обоих водителей.

В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX сообщил, что автомобилист погиб. Он выразил его семье соболезнования. Также губернатор рассказал, что травмы получили 9 пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Владимиров пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пострадавших уже госпитализировали. Ситуация находится на контроле регионального Минздрава. В СУ СК России по региону уточнили, что начали проверку по факту ДТП.

Ранее 6 человек погибли при ДТП с участием машины Renault Logan и авто Hyundai Accent в Саратовской области. Авария произошла утром 20 июня возле села Васильевка в Дергачевском районе.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения. Женщина 1975 года рождения, которая также ехала в машине Renault, и пассажир Hyundai 1982 года рождения были госпитализированы с травмами.

