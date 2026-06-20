Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 14:26

Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате ДТП с участием машины и микроавтобуса в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспеции.

Инцидент произошел утром 20 июня на 20-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По данным ведомства, 23-летний автомобилист, находясь за рулем машины ВАЗ-2112, не справился с управлением и выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением.

После случившегося водитель столкнулся с микроавтобусом, который ехал из Изобильного в Ставрополь. Последнее транспортное средство осуществляло частную перевозку.

В Госавтоинспекции Ставропольского края уточнили, что у автомобилиста не было прав. При этом ранее он 4 раза привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без водительского удостоверения. Сейчас правоохранители выясняют степень ответственности обоих водителей.

В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX сообщил, что автомобилист погиб. Он выразил его семье соболезнования. Также губернатор рассказал, что травмы получили 9 пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Владимиров пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пострадавших уже госпитализировали. Ситуация находится на контроле регионального Минздрава. В СУ СК России по региону уточнили, что начали проверку по факту ДТП.

Ранее 6 человек погибли при ДТП с участием машины Renault Logan и авто Hyundai Accent в Саратовской области. Авария произошла утром 20 июня возле села Васильевка в Дергачевском районе.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения. Женщина 1975 года рождения, которая также ехала в машине Renault, и пассажир Hyundai 1982 года рождения были госпитализированы с травмами.

Два легковых автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика