Три человека погибли в ДТП со скорой помощью в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Три человека погибли в результате ДТП со скорой помощью в Дуванском районе Башкирии, еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила прокуратура республики в MAX.

По предварительным данным, скорая помощь и большегрузный транспорт столкнулись на 80-м километре автодороги "Кропачево – Месягутово – Ачит". В результате погибли два медработника и 20-летняя девушка. Водителя спецтранспорта доставили в медучреждение.

Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты организованной доследственной проверки.

Ранее массовое ДТП произошло на 12-м километре автодороги "Южный подъезд к Нижнему Тагилу" в Свердловской области – на дороге столкнулись шесть автомобилей. В результате двух человек осмотрели медики, им оказали необходимую помощь.

В связи с аварией в городе было введено реверсивное движение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.