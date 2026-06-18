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18 июня, 16:29

Происшествия

ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло на 64-м километре Киевского шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария с участием трех грузовых автомобилей произошла на 64-м километре Киевского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Уточняется информация о пострадавших, а также обстоятельства случившегося.

В ведомстве добавили, что движение в сторону области затруднено на 7 километров. Водителей призывали выбирать пути объезда.

Ранее на севере Москвы произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20". Водитель легковушки при повороте во двор не предоставил преимущество автобусу, в результате чего произошло столкновение.

Три грузовых автомобиля столкнулись на 64-м километре Киевского шоссе

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