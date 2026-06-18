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18 июня, 09:32

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Самарской области"

Два человека погибли в результате аварии с участием автомобиля и грузовика в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС", передает РИА Новости.

ДТП случилось утром 18 июня на 866-м километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. По данным ведомства, на данном участке врезались друг в друга грузовик Hongyan и машина Toyota Corolla. Помимо двух погибших, еще один человек получил травмы. Им оказался ребенок, его доставили в больницу в Сызрани.

Ранее вблизи поселка Соколового Саратовской области столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Lada, в результате чего пострадали 11 человек. По данным областной службы спасения, пострадали 9 человек из маршрутки и еще 2 – из автомобиля.

Реанимационная служба облспаса доставила в больницу мужчину 1967 года рождения. Остальных пострадавших в медучреждение привезли бригады скорой помощи.

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