Дни открытых дверей в обновленных столичных школах пройдут 24–29 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 24 по 29 августа в 100 столичных школах, которые недавно открылись после реконструкции, состоятся дни открытых дверей. Экскурсии будут проходить с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 16:00, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы хотим, чтобы не только ученики и их родители, но и все желающие смогли увидеть, какими стали московские школы", – рассказала Ракова.

В обновленных по программе "Моя школа" зданиях появились современные лаборатории и медиатеки, многофункциональные зоны, рекреации и спортзалы. Посетители смогут также увидеть специализированные кабинеты с цифровыми микроскопами и 3D-принтерами, залы со световым и звуковым оборудованием.

Чтобы посетить новые учебные корпуса в указанные дни, нужна предварительная регистрация. Гостей ждет развлекательная программа: вратарь футбольного клуба "Спартак" Ринат Дасаев проведет тренировку, ожидается автограф-сессия и раздача подарков. Запланирован футбольный квиз, встреча с еще одним приглашенным спортсменом, игра "Олимпийская азбука" и спортивный мини-диктант.

Горожанам будут доступны: лекции об астрономических явлениях августа и об экологии, викторины и практические задания о животных и растениях, практические занятия о сортировке отходов, мастер-классы по созданию оригами и рисованию, творческий конкурс "Мое вдохновение", чемпионат по настольной игре "Моя комфортная Москва" и инженерная игра, где участники соберут реальные модели теплопроводов.

Программа "Моя школа" запущена в 2024 году как самый масштабный проект по обновлению школьных зданий в истории столицы. К настоящему моменту завершена реконструкция 55 зданий. До конца 2033 года планируется обновить еще сотни школ, построенных в прошлые десятилетия.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные власти намерены продолжать развитие "Московской электронной школы" (МЭШ). МЭШ является незаменимым помощником для более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей. Электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей.

Кроме того, к новому учебному году в столичном районе Строгино завершится капремонт сразу четырех образовательных учреждений. Работы проходят в школе № 69 имени Б. Ш. Окуджавы, школе № 86 имени М. Е. Катукова, школе № 705 и школе № 1619 имени М. И. Цветаевой.

В это же время в Молжаниновском районе началось строительство образовательного комплекса на 1 050 мест. Внутри здания разместятся мастерские, спортивный блок, лабораторно-исследовательский комплекс, многосветное пространство для мероприятий и другие школьные помещения.

