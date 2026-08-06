Собянин: началось строительство школы на 1 050 мест в Молжаниновском районе

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Молжаниновском районе Москвы началось строительство образовательного комплекса на 1 050 школьных мест и около 100 новых рабочих мест, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Объект расположится на 2-й улице Новоселки в составе жилого комплекса. Фасад учреждения оформят в белом и розовом тонах, украсят росписью в виде парящих птиц, облаков и растений.

Внутри здания разместятся мастерские, спортивный блок, лабораторно-исследовательский комплекс, многосветное пространство для мероприятий и другие современные школьные помещения, рассказал градоначальник.

На прилегающей территории сделают стадион, площадки для активных игр и общешкольных мероприятий, а также зону тихого отдыха. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2028 год.

"Сейчас только на севере Москвы идет строительство 15 социальных объектов", – добавил мэр.

Ранее в районе Ново-Переделкино завершилось строительство нового четырехэтажного учебного корпуса школы № 1238 на Лукинской улице. Здание рассчитано на 550 учеников 6–11-х классов. В школе оборудовали учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, зал для мероприятий, спортзалы, медиатеку, студию хореографии, IT-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования.